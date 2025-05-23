Над соседней с Пензенским регионом областью уничтожено 6 БПЛА

23.05.2025 | 07:59

В ночь на пятницу, 23 мая, над Рязанской областью, соседствующей с Пензенской, было уничтожено 6 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.

Как сообщили в Министерстве обороны России, в общей сложности дежурными средствами ПВО перехвачено 112 БПЛА.

24 из них сбили в Московском регионе, 11 - в Курской области, 18 - в Тульской.

22 беспилотника перехвачено над Крымом, по 8 - в Брянской и Орловской областях, 6 - в Рязанской, 5 - в Калужской, по 3 - в Белгородской и Ивановской, 2 - над территорией Владимирской области.

Еще по 1 БПЛА уничтожено в Воронежской и Липецкой областях.

6 мая над Пензенской областью было сбито 10 беспилотных летательных аппаратов.