Пензенец передал украинской разведке секретные данные

22.05.2025 | 10:18

38-летнего жителя Пензенской области обвиняют в государственной измене.

«Установлено, что злоумышленник посредством Telegram инициативно установил контакт с представителем Главного управления разведки Министерства обороны Украины и передал ему сведения в отношении предприятия, входящего в состав оборонно-промышленного комплекса России, выполняющего государственный оборонный заказ, и железнодорожных перевозок военной техники», - сообщили в пресс-службе регионального УФСБ России.

Мужчина уточнил, что отправлял фотографии техники, которая проезжала по путям. Противник мог использовать эту информацию против Вооруженных Сил Российской Федерации.

Пензенца задержали, в отношении него возбудили уголовное дело. Он раскаялся в содеянном.

Сейчас документируются дополнительные эпизоды противоправной деятельности и обстоятельства, имеющие значение для расследования, добавили в пресс-службе.