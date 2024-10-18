В Пензенской области 9 Мая будут вывешивать копии Знамени Победы

18.10.2024 | 10:28

В Пензенской области в День Победы на зданиях государственных организаций наряду с флагами России и региона будут вывешиваться либо подниматься на мачтах или флагштоках копии Знамени Победы.

Соответствующий законопроект в пятницу, 18 октября, представила депутатам регионального парламента полномочный представитель губернатора Наталья Канцерова.

Новый закон также гласит, что копии Знамени Победы могут использоваться во время торжественных мероприятий 9 Мая, в частности при возложении венков к памятникам, а также в дни воинской славы и памятные даты, связанные c событиями Великой Отечественной войны.

Наталья Канцерова отметила, что документ разработан в целях увековечивания народного подвига в войне 1941-1945 годов, сохранения национальной идентичности и патриотического воспитания.

Депутаты Заксобра приняли закон «Об использовании копии Знамени Победы в Пензенской области» без обсуждения.