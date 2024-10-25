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Общество

Значок российского флага на номерах автомобилей станет обязательным

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До конца года в ГОСТ планируют внести изменения, в соответствии с которым значок триколора на регистрационных номерах автомобилей станет обязательным.

Депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга Павел Крупник обратил внимание, что не на всех номерных знаках рядом с обозначением региона размещен маленький триколор, и решил, что это неправильно. Он направил письмо начальнику Госавтоинспекции России Михаилу Черникову.

«Несмотря на то, что такие «неуставные» знаки официально не выдаются в регистрационных отделах, они пользуются неизменным спросом среди отдельных граждан, приобретающих их у частных производителей. Сложно объяснить причину, по которой гражданин Российской Федерации не желает видеть изображение государственного флага на своем автомобиле. В любом случае данная практика выглядит как вызов обществу и неуважение к государственной символике», - цитирует «Парламентская газета» письмо депутата.

Парламентарий попросил рассмотреть возможность установить наказание за такой непатриотизм. По его мнению, следует запрещать эксплуатировать автомобили со знаками без триколора и даже временно лишать водителей прав.

В ответе из Госавтоинспекции говорится, что требования к автомобильным знакам установлены ГОСТ Р 50577-2018 «Знаки государственные регистрационные транспортных средств. Типы и основные размеры. Технические требования». В пункте 3.4 ГОСТа написано, что на большинстве регистрационных знаков должна быть надпись RUS, а вот изображение российского флага допускается дополнительно, то есть необязательно.

Однако скоро ситуация изменится, пообещали в ГАИ.

«В целях исключения возможности изготовления таких знаков без изображения Государственного флага Российской Федерации Техническим комитетом по стандартизации «Безопасность дорожного движения» ведется работа по внесению необходимых изменений в государственный стандарт, срок завершения которой установлен до конца текущего года», - сообщили Павлу Крупнику в ответе за подписью первого замначальника Николая Шеюхина.

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