Жителя ул. Бригадной настораживает состояние парковки во дворе

04.10.2024 | 17:52

На парковке около дома № 8 на улице Бригадной в Терновке уже около месяца бьет родник, пожаловался читатель PenzaInform.ru.

Горожанин прислал видео с места.

«Когда наступаешь на асфальт - пузырьки, а в другом месте провалился вообще асфальт», - прокомментировал он.

По словам пензенца, местные жители ждут, что случится в первую очередь - появится фонтан или все схватит мороз.

«Есть еще третий вариант - уйдет под землю парковка вместе с автомобилями», - предположил другой горожанин, комментируя ту же видеозапись в телеграм-канале PenzaInform.