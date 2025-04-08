В Кузнецке покойников хоронят на неофициальном кладбище в лесу

08.04.2025 | 12:16

Вопрос о наведении порядка на так называемых Страковских кладбищах обсуждался на оперативном совещании в администрации Кузнецка в понедельник, 7 апреля.

Страковскими кладбищами называют погост рядом с городом, в лесной зоне. Раньше на нем хоронили жителей населенного пункта Бутурлинка, который впоследствии вошел в черту Кузнецка. Сейчас эта территория находится в ведении Рослесфонда, и захоронения на ней не предусмотрены.

Тем не менее, как выяснилось, кузнечане все же хоронят близких на Страковских кладбищах, а впоследствии не могут получить деньги за погребение.

Об этом рассказал глава Кузнецка Сергей Златогорский.

«Страковские кладбища как кладбища не существуют. Это лес. Вопросы к лесникам, к собственникам этого лесного массива - как у них выросло это кладбище, почему оно там есть. У нас были случаи, когда похоронят, к примеру, ветерана войны и идут за компенсацией. А мы не можем дать компенсацию, потому что они не получат справку от администрации кладбища о захоронении», - объяснил он затруднение.

Он подчеркнул, что в Кузнецке есть официальные кладбища, где и нужно хоронить умерших, и дал поручение обсудить проблему с лесниками.

Кроме того, каждый год родственники усопших поднимают вопрос об уборке Страковских кладбищ.

«Будем, конечно, убирать, но это выглядит очень неформатно», - закрыл тему Сергей Златогорский.