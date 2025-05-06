Пенсионер смошенничал при продаже квартиры в Кузнецке

06.05.2025 | 17:59

68-летнего жителя Камешкирского района осудили за мошенничество с недвижимостью.

В сентябре 2021 года мужчина решил единолично продать квартиру в Кузнецке, в которой владел лишь шестой частью. Он разместил нужную информацию на сайте объявлений и вскоре получил отклик от жительницы этого города.

Злоумышленник заявил ей, что является единственным собственником объекта. Стороны договорились, что сумма сделки составит 660 000 рублей, деньги будут передаваться частями.

Чтобы весь процесс выглядел правдоподобно, сельчанин составил акт приема-передачи квартиры, договор купли-продажи и график платежей.

С сентября 2021 года по апрель 2023-го покупательница перевела продавцу 382 000 рублей, однако оформить квадратные метры на себя не смогла, так как сделка была незаконной.

Пенсионер не признал вину, пояснив, что с самого начала говорил правду и ничего от покупательницы не скрывал. Тем не менее ущерб он все-таки возместил.

В итоге Кузнецкий районный суд назначил мужчине наказание в виде 2 лет лишения свободы условно с испытательным сроком в 1 год и 6 месяцев, сообщила старший помощник прокурора Пензенской области Елена Листарова.