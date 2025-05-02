В Кузнецке 7 пожарных тушили хозпостройку на улице Строителей

02.05.2025 | 12:05

В Кузнецке в четверг, 1 мая, пожарным пришлось тушить хозпостройку на улице Строителей.

Сигнал о пожаре поступил в 13:24. На место было направлено 7 человек личного состава на 2 спецмашинах, сообщили в МЧС.

Пламя уничтожило строение полностью на площади 9 кв. м.

Пострадавших и погибших нет.

По данному факту проводится проверка.

Ранее в Кузнецке на улице Строителей загорелось маршрутное такси. На место происшествия прибыли 8 пожарных на 2 спецавтомобилях. «Газель» полностью выгорела, но пассажиры и водитель не пострадали - они успели эвакуироваться.