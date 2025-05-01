Пьяный кузнечанин приставал к сотрудникам ювелирного магазина

В Кузнецке пьяному мужчине пришлось объясняться с полицией из-за выходки в ювелирном магазине. Он приставал к персоналу.
Нетрезвый посетитель зашел днем в помещение и начал мешать сотрудникам работать. В целях безопасности те нажали на тревожную кнопку.
К торговой точке прибыл экипаж Росгвардии. Нарушителя задержали, им оказался 35-летний местный житель.
«После проведения профилактической беседы он был передан сотрудникам полиции для дальнейшего разбирательства», - рассказали в областном управлении Росгвардии.
В понедельник, 28 апреля, в Ленинском районе Пензы росгвардейцам пришлось вмешаться в выяснение отношений между участниками любовного треугольника. Горожанка пригласила на день рождения своего сожителя другого мужчину, и праздник закончился громкой ссорой.
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