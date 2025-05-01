Пьяный кузнечанин приставал к сотрудникам ювелирного магазина

01.05.2025 | 13:39

В Кузнецке пьяному мужчине пришлось объясняться с полицией из-за выходки в ювелирном магазине. Он приставал к персоналу.

Нетрезвый посетитель зашел днем в помещение и начал мешать сотрудникам работать. В целях безопасности те нажали на тревожную кнопку.

К торговой точке прибыл экипаж Росгвардии. Нарушителя задержали, им оказался 35-летний местный житель.

«После проведения профилактической беседы он был передан сотрудникам полиции для дальнейшего разбирательства», - рассказали в областном управлении Росгвардии.

В понедельник, 28 апреля, в Ленинском районе Пензы росгвардейцам пришлось вмешаться в выяснение отношений между участниками любовного треугольника. Горожанка пригласила на день рождения своего сожителя другого мужчину, и праздник закончился громкой ссорой.