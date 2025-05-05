В Кузнецке в День города могут отметить двойной праздник

05.05.2025 | 17:05

В Кузнецке могут объединить празднование Дня города и Дня многодетной семьи. Тема обсуждалась на совещании в местной администрации в понедельник, 5 мая.

День многодетной семьи в 2025 году будет отмечаться впервые. Его учредили на последней сессии регионального Заксобра в апреле в целях сохранения традиционных ценностей и пропаганды многодетности.

Праздничные мероприятия решено проводить в третье воскресенье сентября, приурочив их к осеннему дню памяти святых благоверных князя Петра и княгини Февронии, муромских чудотворцев, покровителей семьи и брака.

Традиционно в это же время в Кузнецке принято праздновать день рождения города. Глава Сергей Златогорский поручил подчиненным подумать над организацией сразу двух торжественных мероприятий в один день.

2025 год для Кузнецка юбилейный, ему исполнится 245 лет.