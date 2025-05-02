В Кузнецке отчим угрожал падчерице пневматическим пистолетом

В Кузнецке 63-летний отчим угрожал 31-летней падчерице убийством, пытаясь выгнать ее из дома.
В день ссоры мужчина был пьян. Он нелестно высказался в адрес приемной дочери и стал требовать, чтобы она покинула жилье.
Женщина отказалась уходить, тогда кузнечанин достал оружие и начал угрожать ей убийством.
На место прибыли полицейские. Подозреваемый признал вину и раскаялся. На него завели уголовное дело.
«Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 2 лет», - сообщили в областном УМВД РФ.
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