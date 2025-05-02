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Общество

Назван планируемый срок сдачи новой поликлиники в Кузнецке

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Новую поликлинику в Кузнецке могут открыть до конца 2025 года - об этом сообщил губернатор Олег Мельниченко в своих аккаунтах в соцсетях. Ранее срок сдвигали на начало 2026-го.

Назван планируемый срок сдачи новой поликлиники в Кузнецке

Начатые в марте 2023-го строительные работы продолжаются, идет закупка оборудования.

«Это рентген-аппаратура, МРТ, оборудование для УЗИ-диагностики. На эти цели будет направлено более 464 млн рублей», - отметил губернатор.

Назван планируемый срок сдачи новой поликлиники в Кузнецке

Предполагается, что в поликлинике кузнечан станут принимать все узкие специалисты. Расчетная нагрузка на 1 смену - до 600 человек. В том же здании разместят онкоцентр.

Назван планируемый срок сдачи новой поликлиники в Кузнецке

Новое медучреждение войдет в структуру Кузнецкой межрайонной больницы, к которой сейчас относятся 4 поликлиники. Они не соответствуют современным нормам и требованиям к зданиям, где размещаются медицинские организации. В них невозможно расположить все функциональные подразделения и разделить потоки пациентов.

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Источник — кадры из видео в тг-канале Олега Мельниченко
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