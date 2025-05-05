В Спасском суде должник заявил, что дал расписку под угрозой

05.05.2025 | 12:37

Спасский районный суд рассмотрел иск, который подала женщина к своему деловому партнеру, не вернувшему одолженные деньги. Она просила взыскать с него сумму с процентами и компенсацию морального вреда.

Мужчина неоднократно брал у знакомой средства под проценты и всегда возвращал. Он полностью вошел к ней в доверие и в очередной раз попросил заем, однако с отдачей дело пошло туго.

В суде он утверждал, что к концу 2024 года не вернул 800 000 руб. Однако, по его словам, якобы женщина вместе с братом и отцом пригрозила подать на него заявление в полицию и заставила дать расписку о займе 1 700 000 руб., причем никаких денег он от нее не получил.

Суд исследовал материалы дела и пришел к выводу, что договор займа существует и женщина исполнила свои обязательства по нему, тогда как мужчина этого не сделал.

С него взыскали задолженность в размере 1 700 000 руб., проценты на сумму долга - 94 873 руб. 97 коп., а также в соответствии с Гражданским кодексом РФ проценты, начисляемые на сумму долга до дня его полного погашения (они определяются ключевой ставкой Банка России).

В компенсации морального вреда истице было отказано, уточнили в пресс-службе Спасского районного суда.