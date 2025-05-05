Голый мужчина пробежался по улице в Засечном

05.05.2025 | 12:28

В понедельник, 5 мая, в Засечном внимание водителей привлек голый человек, бежавший по обочине дороги.

Кадры, снятые одним из автомобилистов, опубликовали в Сети. Босой обнаженный мужчина, прикрывая пах рукой, торопливо двигался по Фонтанной улице.

Пользователи шутливо назвали его Терминатором, разыскивающим свою Сару Коннор. Часть комментаторов выразила уверенность, что обнаженный мужчина находился в неадекватном состоянии.

«Людям делать нечего? Сразу камеру достали, снимают. Вот потеха-то! Может, человеку помощь нужна?!» - раскритиковала реакцию людей одна из пользовательниц.

Подобные перформансы не редкость для пензенцев. Например, в июле прошлого года в Дальнем Арбекове обнаженный мужчина, размахивая игрушкой из секс-шопа, стучал в двери детсада.

В конце сентября 2024-го в районе станции Пенза-I прохожие заметили голого мужчину, несущего в руках икону.