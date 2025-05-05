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Из жизни

Голый мужчина пробежался по улице в Засечном

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В понедельник, 5 мая, в Засечном внимание водителей привлек голый человек, бежавший по обочине дороги.

Кадры, снятые одним из автомобилистов, опубликовали в Сети. Босой обнаженный мужчина, прикрывая пах рукой, торопливо двигался по Фонтанной улице.

Пользователи шутливо назвали его Терминатором, разыскивающим свою Сару Коннор. Часть комментаторов выразила уверенность, что обнаженный мужчина находился в неадекватном состоянии.

«Людям делать нечего? Сразу камеру достали, снимают. Вот потеха-то! Может, человеку помощь нужна?!» - раскритиковала реакцию людей одна из пользовательниц.

Подобные перформансы не редкость для пензенцев. Например, в июле прошлого года в Дальнем Арбекове обнаженный мужчина, размахивая игрушкой из секс-шопа, стучал в двери детсада.

В конце сентября 2024-го в районе станции Пенза-I прохожие заметили голого мужчину, несущего в руках икону.

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Источник — видео группы «ЧП Пенза»
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