Голый мужчина пробежался по улице в Засечном

В понедельник, 5 мая, в Засечном внимание водителей привлек голый человек, бежавший по обочине дороги.
Кадры, снятые одним из автомобилистов, опубликовали в Сети. Босой обнаженный мужчина, прикрывая пах рукой, торопливо двигался по Фонтанной улице.
Пользователи шутливо назвали его Терминатором, разыскивающим свою Сару Коннор. Часть комментаторов выразила уверенность, что обнаженный мужчина находился в неадекватном состоянии.
«Людям делать нечего? Сразу камеру достали, снимают. Вот потеха-то! Может, человеку помощь нужна?!» - раскритиковала реакцию людей одна из пользовательниц.
Подобные перформансы не редкость для пензенцев. Например, в июле прошлого года в Дальнем Арбекове обнаженный мужчина, размахивая игрушкой из секс-шопа, стучал в двери детсада.
В конце сентября 2024-го в районе станции Пенза-I прохожие заметили голого мужчину, несущего в руках икону.
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