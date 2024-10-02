Пензенец упал в колодец из-за ремонта улицы Рябова

02.10.2024 | 12:37

36-летний житель Пензы, упавший в открытый канализационный колодец во время ремонта улицы Рябова, получит компенсацию морального вреда.

ЧП случилось поздно вечером 28 апреля 2023 года. Мужчина шел с товарищем по улице Рябова и провалился в колодец. Он получил травмы, квалифицированные впоследствии как вред здоровью средней тяжести. Обратившись в суд, пензенец попросил взыскать с тех, кто не обеспечил безопасность ремонтных работ, компенсацию в 600 000 рублей.

Выяснилось, что подрядчик в рамках муниципального контракта осуществлял капитальный ремонт дороги на ул. Рябова с февраля 2022 года. Он не создал условия для прохода граждан, но такая обязанность на него и не была возложена. Управление капитального строительства, которое было уполномочено контролировать работы, в свою очередь не приняло меры к обеспечению безопасности пешеходов.

«Изучив обстоятельства дела, участвующий в деле прокурор дал заключение об обоснованности заявленных исковых требований и просил суд частично их удовлетворить», - сообщила старший помощник прокурора Пензенской области Светлана Артамонова.

На Управление градостроительства и архитектуры г. Пензы, которое является главным распорядителем бюджетных средств управления капитального строительства, возложена обязанность выплатить пострадавшему горожанину 250 000 рублей.