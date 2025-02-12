В Пензенской области нашли новое месторождение полезных ископаемых

12.02.2025 | 21:22

В Мокшанском районе установили новое месторождение полезных ископаемых. Об этом сообщили в региональном минлесхозе.

Речь о песке и суглинке. Факт открытия месторождения, названного «Михайловским», подтвержден решением комиссии.

«Геологическое изучение недр, включающее поиски и оценку месторождений, было проведено за счет средств недропользователя в соответствии с действующим законодательством», - сообщили в министерстве.

Обнаруженные запасы поставили на государственный баланс. Теперь их смогут ввести в хозяйственный оборот.

«Таким образом, открытие месторождения «Михайловское» способствует развитию минерально-сырьевой базы Пензенской области», - отметили в ведомстве.