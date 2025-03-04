Члены СНТ «Березка» разобрались с председателем с помощью прокуратуры

04.03.2025 | 21:31

Члены СНТ «Березка» в Железнодорожном районе Пензы пожаловались в прокуратуру на председателя правления. В итоге его оштрафовали.

Дачники письменно обратились к председателю с просьбой предоставить документы для ознакомления. Вопреки требованиям закона он вернул им заявление без рассмотрения.

Люди пошли в надзорный орган. Тогда уже прокурор потребовал от председателя СНТ «Березка» рассмотреть обращение садоводов. Однако тот не подчинился.

За умышленное невыполнение законных требований прокурора в отношении пензенца возбудили дело об административном правонарушении. Мировой судья оштрафовал его на 2 000 рублей.

После этого представление прокурора было удовлетворено, а права дачников восстановлены, сообщила старший помощник прокурора Пензенской области Елена Листарова.