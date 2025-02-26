В пензенской клинике пациентке без ее ведома удалили носовую раковину

26.02.2025 | 10:15

Пензенская частная клиника проиграла суд пациентке, которой неудачно провела операцию. Женщине был установлен диагноз «искривление перегородки носа с нарушением носового дыхания» и рекомендовано хирургическое вмешательство.

15 мая 2020 года она заключила договор на оказание платных медицинских услуг, заплатила 20 тыс. рублей и рассчитывала, что недомогание после операции вскоре пройдет. Однако ее самочувствие не улучшилось, а только ухудшилось. Она вновь обратилась в клинику, но ее заверили, что все хорошо: перегородка исправлена, дыхание восстановлено, а болезнь она себе придумала.

Пензячка обратилась в другое учреждение здравоохранения, там ей поставили диагноз «признаки послеоперационных изменений в полости носа с двух сторон, костная деформация и дефект в верхних отделах перегородки носа».

Женщина обратилась к московским специалистам, и они рекомендовали ресептопластику - повторную операцию на перегородке носа. Ее стоимость составила 150 тыс. рублей.

Из-за некачественного оказания медицинской помощи женщина до сих пор испытывает боль, дискомфорт, нравственные страдания, а хронический насморк не проходит уже больше года.

Письменная претензия пациентки к медицинскому учреждению осталась без ответа. Тогда она обратилась в суд с просьбой взыскать с клиники в свою пользу 32 тыс. 991 рубль за некачественно оказанные медицинские услуги, штраф в размере 50% от присужденной суммы и компенсацию морального вреда в размере 2 млн рублей.

Представитель клиники в судебном заседании исковые требования не признала.

Суд установил, что клиника обязана информировать пациентов о результатах лечения и возможных осложнениях. Однако пациентке никто не сообщил, что во время операции может быть удалена средняя носовая раковина. Не узнала она об этом и позже - в выписке из истории болезни указание на это отсутствует.

Кроме того, ни до, ни после операции врач не сказал, что последствиями возможной резекции средней носовой раковины могут быть симптом сухого носа и гипервентиляция. По словам женщины, если бы она знала об этом заранее, то, вероятнее всего, отказалась бы от операции.

В итоге суд частично удовлетворил требования пациентки. С клиники взыскана компенсация морального вреда в размере 30 тыс. рулей, материальный ущерб - 31 тыс. 491 рубль и штраф за неудовлетворение требований пациентки в добровольном порядке - 30 тыс. 745,5 рубля.

«Решение в законную силу не вступило», - уточнили в пресс-службе Железнодорожного суда Пензы.