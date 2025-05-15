В Пензе будут судить водителя, сбившего пешехода на ул. 8 Марта

15.05.2025 | 10:37

40-летнего жителя Пензы будут судить за наезд на пешехода. ДТП случилось 20 ноября прошлого года

на улице 8 Марта.

Горожанин ехал на машине со стороны Островского и не притормозил перед нерегулируемым переходом напротив дома № 20Б.

В результате водитель сбил 43-летнего мужчину, пересекавшего проезжую часть. Тот получил множественные переломы, травмы были расценены как тяжкий вред здоровью.

«В ходе предварительного следствия водитель вину признал. Он добровольно компенсировал пострадавшему моральный вред», - сообщила старший помощник прокурора области Елена Листарова.

Расследование уголовного дела, возбужденного по данному факту, уже завершено, материалы направлены в суд.