Вынесли приговор водителю, виновному в гибели 2 человек в Пензе

19.05.2025 | 15:31

В Пензе вынесли приговор 46-летнему гражданину Узбекистана, ставшему виновником смертельного ДТП на трассе М-5 в областном центре.

Авария произошла днем 20 августа 2024 года на 625-м километре дороги. Мужчина управлял тягачом MAN с полуприцепом Кrone и вез груз из Узбекистана в Тульскую область.

Начался сильный дождь, проезжая часть стала мокрой. Из-под колес прицепа, который двигался впереди, летели брызги и затрудняли видимость. Тогда мужчина решил опередить грузовик по левой полосе.

Однако он не убедился в безопасности маневра, не выбрал правильную скорость. Неожиданно увидев Renault Sandero, который стоял на пути, водитель надавил на тормоза, но было поздно - грузовик врезался в легковую машину.

От удара Renault вылетел сначала на правую полосу движения, где столкнулся с МАЗом, затем - на левую, а после врезался в ограждение.

В ДТП погибли водитель легкового автомобиля 1976 года рождения и его пассажир 1987 года рождения. Еще один пассажир, мужчина 1960 года рождения, получил травмы, квалифицированные как вред здоровью средней тяжести.

Как указывается в материалах дела, Renault стоял на проезжей части потому, что ранее попал в ДТП. Виновник происшествия с места скрылся, а водитель иномарки включил аварийную сигнализацию, выставил знак аварийной остановки позади машины и вызвал сотрудников ГАИ. Из-за сильного дождя автомобилист и два его пассажира дожидались правоохранителей в салоне. Удар в заднюю часть Renault стал для них неожиданным.

При назначении наказания суд учел, что иностранец полностью признал свою вину, воспитывает четверых детей. Кроме того, водитель сразу же после аварии вызвал скорую помощь и экстренные службы.

Мужчину отправили в колонию-поселение на 4 года и 6 месяцев и лишили права управлять транспортными средствами на 3 года, рассказала старший помощник прокурора области Елена Листарова.

За родственниками погибших признали право на удовлетворение иска о компенсации морального вреда.

«Посчитав назначенное наказание суровым, защитник осужденного подал апелляционную жалобу, которая оставлена без удовлетворения», - сообщили в пресс-службе Пензенского областного суда.