В Пензе вынесли приговор похитителям людей с зависимостями

16.05.2025 | 12:23

9 жителей Пензы оказались на скамье подсудимых по обвинению в похищении людей и незаконном лишении свободы.

С июля 2020 года по март 2022-го они помещали в реабилитационный центр (рехаб), созданный одним из соучастников, людей с различными видами зависимостей. За принудительную изоляцию от общества родственники последних платили около 30 000 рублей в месяц.

При этом их вводили в заблуждение относительно эффективности методов, применяемых в рехабе, и они не знали о физическом и моральном воздействии.

Подсудимые свою вину не признали, однако она была доказана в суде.

С учетом смягчающих обстоятельств и роли каждого подсудимого 6 из них назначено наказание от 5 лет и 6 месяцев до 6 лет и 6 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком от 3 до 4 лет.

Еще 3 человек приговорили к ограничению свободы и освободили от наказания в связи с истечением сроков давности уголовного преследования.

Гражданские иски потерпевших удовлетворены частично.

«Приговор не вступил в законную силу», - сообщили в пресс-службе Ленинского районного суда Пензы.

В августе 2024 года был вынесен приговор по аналогичному делу 6 жителям Пензенской области. Они организовали реабилитационные центры в Каменке и селе Белынь Пачелмского района. Потерпевшими признаны 12 человек.