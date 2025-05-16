В Кузнецке осуждены лжегазовики, обманувшие 29 человек

16.05.2025 | 14:50

В Кузнецке вынесен приговор 7 жителям Самарской области, обманывавшим жителей Пензенского региона под видом сотрудников газовой службы.

В декабре 2020 года самарец, ранее занимавшийся ремонтом газового оборудования, решил создать группу, чтобы вводить пенсионеров в заблуждение и наживаться за их счет. К делу он привлек своих знакомых без соответствующего образования - выдал им спецодежду с логотипом «Горгаз» и удостоверения. В мессенджере он создал чаты и проводил с подельниками тренинги по максимальному убеждению и запугиванию пожилых людей.

Лжеспециалисты обходили квартиры и предлагали людям пенсионного и предпенсионного возраста заменить элементы газового оборудования. При этом они использовали прибор, издававший звук, якобы сигнализирующий об утечке газа в квартире. Мошенники не только уговаривали, но и угрожали возможностью взрыва или штрафами.

Испуганные граждане подписывали договоры на замену газового оборудования на суммы от 3 000 до 10 500 рублей. На удочку аферистов попались 29 жителей Пензенской области, а величина причиненного ущерба составила более 130 000 рублей.

В суде лжегазовики признали вину. Организатор и один из соучастников возместили нанесенный вред в полном объеме.

Руководителя преступной группы приговорили 4 годам и 6 месяцам лишения свободы, одного из наиболее активных его подчиненных - к 3 годам. Оба будут отбывать наказание в колонии общего режима. Еще 5 человек получили условные сроки от 2 лет и 6 месяцев до 4 лет.

«Приговор не вступил в законную силу», - сообщила старший помощник прокурора Пензенской области Елена Листарова.