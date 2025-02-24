На проспекте Строителей ремонтируют основание колодца у ливневки

24.02.2025 | 19:05

На проспекте Строителей в Ближнем Арбекове появилась помеха для автомобилистов: на первой полосе по направлению в центр города установили конусы и блоки.

Здесь ремонтируют основание колодца ливневой канализации, пояснили в администрации Пензы.

В понедельник, 24 февраля, сотрудники МБУ «Пензавтодор» меняли кирпичную кладку на железобетонные кольца, следующий этап - асфальтирование примыкания к объекту.

По планам работы должны завершиться 25 февраля.

До вечера того же числа в Пензе перекрыли проезд по улице Краснова в районе дома № 56. Там ремонтируют теплотрассу.