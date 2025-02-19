На улице Краснова на несколько дней изменят схему движения

В Пензе ограничат проезд транспорта на улице Краснова в районе дома № 56, сообщили в администрации города.
Дорогу перекроют в четверг, 20 февраля, с 8:00. Водители не смогут воспользоваться участком до 18:00 25-го числа.
Причина ограничения проезда - ремонт теплотрассы.
Автолюбителям рекомендовали заранее ознакомиться со схемой организации движения и учитывать ее при планировании поездок.
Ранее сообщалось, что в Пензе участок улицы Герцена в районе ее пересечения с Жемчужной остается перекрытым. Ограничение, введенное 6 февраля, продлили до 23-го числа.
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