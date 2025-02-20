В Белинском районе резвящаяся в реке выдра попала на видео

20.02.2025 | 15:14

В природном зоозаказнике «Белинский» сотрудник Центра особо охраняемых и иных природных территорий и акваторий Пензенской области сумел запечатлеть на видео речную выдру.

На кадрах видно, что животное выныривает из воды, не покрытой льдом, на середине реки и вновь уходит на глубину.

Выдры относятся к семейству куньих. У них вытянутое, слегка уплощенное тело длиной 70-75 см, толстая шея, длинный хвост и короткие лапы. Плоская голова заканчивается тупой и короткой мордой, уши едва выступают из меха.

Эти звери живут в норах, которые роют в крутых берегах. В основном они обитают на средних реках, но могут селиться и у мелких лесных водотоков с омутами и перекатами.

Животные - прекрасные пловцы и ныряльщики. Их основная пища - рыба, земноводные, раки, моллюски, реже в рацион могут входить обитающие у воды птицы и мелкие млекопитающие.

Вид занесен как в региональную, так и в федеральную Красные книги. В Пензенской области обитает подвид обыкновенной выдры - северная выдра, предположительно, не более 400 особей. Основным фактором, лимитирующим численность, считается браконьерство.

«За уничтожение видов, занесенных в Красную книгу, и среды их обитания на территории природных зоологических заказников предусмотрена уголовная ответственность», - предупредили специалисты.