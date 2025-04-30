В Колышлейском районе при пожаре погибли четверо животных

30.04.2025 | 09:43

В селе Пановка Колышлейского района при пожаре погибли 2 коровы и 2 поросенка, сообщили в областном ГУ МЧС России.

Загорелась срубовая надворная постройка площадью 80 кв. м на улице Советской. Огонь уничтожил ее полностью. Находившийся внутри скот погиб.

«Предварительная причина пожара - аварийный режим работы электрического оборудования и сетей вследствие короткого замыкания», - сообщили в МЧС.

21 апреля в Башмаковском районе случился пожар, в котором погибло 15 животных. На улице Овражной в селе Подгорном сгорел срубовый сарай площадью 24 кв. м, в нем были телята.

Причиной случившегося назвали детскую шалость с огнем.