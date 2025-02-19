Синоптики рассказали о погоде в Пензенской области 20 февраля

19.02.2025 | 22:00

В Пензенской области в ночь на четверг, 20 февраля, температура воздуха опустится до -15…-20 градусов, рассказали синоптики Приволжского УГМС. Местами пройдет небольшой снег.

Утро выдастся пасмурным. Термометр покажет -10…-13 градусов.

Днем ожидается облачная погода с прояснениями. В некоторых районах области прогнозируются небольшие снегопады.

Ветер будет слабым и неустойчивым. Столбик термометра покажет -7…-12 градусов.

Причина морозной погоды в регионе - поле повышенного давления. Температура воздуха ниже климатической нормы на 3-5 градусов.