Из жизни

Пензячка получит 250 000 рублей после ДТП с ЗИЛом

Жительница Пензы получит компенсацию морального вреда после ДТП с ЗИЛом. Он не пропустил ее BMW на перекрестке.

Авария произошла 11 августа на пересечении улиц Гоголя и Свердлова. Оба автомобиля оказались серьезно повреждены. Шофера грузовика с травмами из кабины доставали спасатели. Женщина за рулем иномарки также пострадала.

После случившегося на водителя ЗИЛа составили протокол за то, что он не уступил легковой машине дорогу, хотя та имела преимущество.

Владелица BMW обратилась в суд за компенсацией морального вреда. Она просила 1 млн рублей.

«В ходе рассмотрения дела стороны путем переговоров подписали мировое соглашение», - сообщили в Первомайском районном суде.

Они сошлись на сумме в размере 250 000 рублей.

Источник — фото ППСЦ
