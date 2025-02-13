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Из жизни

Осужден житель Заречного, не заметивший мопед на дороге

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Зареченский городской суд в четверг, 13 февраля, вынес приговор 21-летнему местному жителю, из-за которого пострадал 55-летний водитель мопеда.

ДТП случилось в 17:30 9 сентября напротив дома № 2а в Фабричном проезде. Молодой человек ехал за рулем Renault Logan. Он не уступил дорогу имевшему преимущество мопедисту и пересек траекторию его движения. У того не было возможности применить экстренное торможение, произошло столкновение.

Водитель мопеда получил травмы, его здоровью был нанесен тяжкий вред.

«Потерпевший пояснил, что [водитель Renault Logan] резко и, как ему показалось, с пробуксовкой колес выехал перед ним поперек движения, преградив путь. Произошло все очень быстро», - сообщили в суде.

Мужчина заявил гражданский иск на сумму 1 000 000 рублей. Зареченец указал, что находится в сложном материальном положении: имеет на иждивении малолетнего ребенка, супруга тяжело больна, а сам он является инвалидом 2-й группы и предстоит долгое лечение.

Подсудимый признал вину. Он заявил, что не увидел водителя мопеда и намерен возмещать вред по возможности, так как сейчас не работает, но сумму в 1 000 000 рублей считает завышенной.

Суд признал молодого человека виновным и приговорил его к 1 году ограничения свободы, лишив права управлять автомобилем на 2 года. Гражданский иск потерпевшего удовлетворен частично: в его пользу взыскано 500 000 рублей.

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