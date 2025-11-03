В Пензе после ДТП на М-5 вспыхнул автомобиль

03.11.2025 | 13:56

В понедельник, 3 ноября, на трассе М-5 в Пензе, у перекрестка улиц Ульяновской и Кронштадтской, загорелся автомобиль.

По словам очевидцев, столкнулись Renault и Volkswagen, после чего последний охватило пламя.

Кадры появились в Сети, на них запечатлено, как огонь уничтожает легковой автомобиль. На месте работают сотрудники спецслужб. Из-за происшествия образовалась пробка.

Официальной информации о случившемся пока нет.

Ранее на ул. Красной в Пензе во время движения загорелась «Лада-Ларгус». Никто из людей не пострадал.