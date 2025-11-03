Происшествия

В Пензе после ДТП на М-5 вспыхнул автомобиль

Печать
Telegram

В понедельник, 3 ноября, на трассе М-5 в Пензе, у перекрестка улиц Ульяновской и Кронштадтской, загорелся автомобиль.

По словам очевидцев, столкнулись Renault и Volkswagen, после чего последний охватило пламя.

Кадры появились в Сети, на них запечатлено, как огонь уничтожает легковой автомобиль. На месте работают сотрудники спецслужб. Из-за происшествия образовалась пробка.

Официальной информации о случившемся пока нет.

Ранее на ул. Красной в Пензе во время движения загорелась «Лада-Ларгус». Никто из людей не пострадал.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Подписывайтесь на «ПензаИнформ» в ▶️MAX ◀️


Источник — фото «ДТП Пенза»
0
0
0
 


 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!
Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2025

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Правила применения рекомендательных технологий | Реклама на сайте | Наши соцсети