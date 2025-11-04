На улице Клары Цеткин под колеса Hyundai попала 15-летняя девушка

04.11.2025 | 11:08

Вечером в воскресенье, 2 ноября, на Шуисте автомобиль сбил несовершеннолетнюю на нерегулируемом пешеходном переходе.

По предварительным данным, в 17:50 на улице Клары Цеткин 58-летний водитель на Hyundai Elantra допустил наезд на 15-летнюю девушку.

По словам очевидцев, пострадавшая долго лежала на асфальте без сознания, прохожие накрыли ее от холода куртками, а одна из свидетельниц происшествия смогла привести в чувство.

«Пешеход получила телесные повреждения и была госпитализирована. Сотрудники полиции проводят мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего», - сообщили в областной ГАИ.

В Сети пензенцы подчеркнули, что на данном участке необходим светофор, так как переходом часто пользуются дети.