На улице Клары Цеткин под колеса Hyundai попала 15-летняя девушка

Вечером в воскресенье, 2 ноября, на Шуисте автомобиль сбил несовершеннолетнюю на нерегулируемом пешеходном переходе.
По предварительным данным, в 17:50 на улице Клары Цеткин 58-летний водитель на Hyundai Elantra допустил наезд на 15-летнюю девушку.
По словам очевидцев, пострадавшая долго лежала на асфальте без сознания, прохожие накрыли ее от холода куртками, а одна из свидетельниц происшествия смогла привести в чувство.
«Пешеход получила телесные повреждения и была госпитализирована. Сотрудники полиции проводят мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего», - сообщили в областной ГАИ.
В Сети пензенцы подчеркнули, что на данном участке необходим светофор, так как переходом часто пользуются дети.
