Происшествия

В ДТП на мосту в районе ул. 40 лет Октября пострадал 1 человек

Печать
Telegram

В ДТП на мосту в районе улицы 40 лет Октября, которое случилось в пятницу, 31 октября, в 7:20, пострадал 1 человек, сообщили в областной Госавтоинспекции.

Столкнулись Daewoo Lanos и DАF с полуприцепом Krone. Первым автомобилем управлял 38-летний мужчина, вторым - 55-летний.

После аварии DAF въехал в ограждение, Daewoo с искореженным кузовом встал поперек дороги.

Травмы получил водитель легкового автомобиля. Его госпитализировали.

«Сотрудники полиции проводят мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего», - добавили в ГАИ.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Подписывайтесь на «ПензаИнформ» в ▶️MAX ◀️


Источник — фото ППСЦ
0
0
0
 


 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!
Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2025

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Правила применения рекомендательных технологий | Реклама на сайте | Наши соцсети