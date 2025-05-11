В Засечном госпитализировали ребенка, сбитого самокатчиком

11.05.2025 | 19:54

В Засечном Пензенского района 7-летний ребенок пострадал из-за самоката. Все случилось на Прибрежном бульваре.

По предварительным данным, 9 мая в 16:50 управлявший электросамокатом 42-летний мужчина сбил пешехода-мальчика.

Ребенок получил травмы, медики госпитализировали его.

«По данному факту проводится проверка. Сотрудники полиции выясняют все обстоятельства произошедшего», - сообщили в областной Госавтоинспекции.

Это не первый случай наезда самоката на пешехода. Так, 4 апреля на улице Славы в Пензе водитель электросамоката сбил 68-летнюю женщину и скрылся.

В тот же день аналогичное ДТП случилось около отделения Центрального банка РФ (ул. Кирова, 62). В 19:42 2 пензячки ехали на одном электросамокате и врезались в 59-летнюю женщину с 70-летним мужчиной. Пешеходы пострадали.