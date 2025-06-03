На улице Изумрудной в Засечном сбили велосипедиста

03.06.2025 | 13:08

Во вторник, 3 июня, в Засечном, на пересечении улиц Изумрудной и Светлой, под колеса легковой машины попал велосипедист.

О ДТП в Сети сообщили очевидцы. На опубликованных кадрах с места происшествия - человек, лежащий без движения недалеко от пешеходного перехода. К нему спешат медики. Они укладывают его на каталку и транспортируют в машину скорой.

Пострадавший, по всей видимости, передвигался на велосипеде.

Как сообщили сетевому изданию «ПензаИнформ» в областной ГАИ, на месте происшествия работают сотрудники ДПС.

26 мая в Пензе, на улице Проходной на Шуисте, 57-летний водитель Geely Emgrand сбил 10-летнего мальчика, катавшегося на велосипеде. Ребенка госпитализировали.

Фото 2 и 3 TG-канала «ДТП Пенза».