Происшествия

На улице Изумрудной в Засечном сбили велосипедиста

Печать
Telegram

Во вторник, 3 июня, в Засечном, на пересечении улиц Изумрудной и Светлой, под колеса легковой машины попал велосипедист.

О ДТП в Сети сообщили очевидцы. На опубликованных кадрах с места происшествия - человек, лежащий без движения недалеко от пешеходного перехода. К нему спешат медики. Они укладывают его на каталку и транспортируют в машину скорой.

Пострадавший, по всей видимости, передвигался на велосипеде.

На улице Изумрудной в Засечном сбили велосипедиста

Как сообщили сетевому изданию «ПензаИнформ» в областной ГАИ, на месте происшествия работают сотрудники ДПС.

На улице Изумрудной в Засечном сбили велосипедиста

26 мая в Пензе, на улице Проходной на Шуисте, 57-летний водитель Geely Emgrand сбил 10-летнего мальчика, катавшегося на велосипеде. Ребенка госпитализировали.

Фото 2 и 3 TG-канала «ДТП Пенза».

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Источник — видео TG-канала «ЧП Пенза»
0
0
0
 


 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2025

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Реестровая запись ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются внешние рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации)». Правила применения рекомендательных технологий.
Сайт использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и LiveInternet. Продолжая использовать этот Сайт, вы соглашаетесь с использованием cookie-файлов и других данных в соответствии с данным Пользовательским соглашением. Срок обработки персональных данных при помощи cookie-файлов составляет 14 дней.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Правила применения рекомендательных технологий | Реклама на сайте