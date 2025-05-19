Соцсети: На улице Антонова водитель Audi сбил ребенка

Вечером в понедельник, 19 мая, на улице Антонова в микрорайоне ГПЗ случилось дорожно-транспортное происшествие с участием ребенка.
Информация об аварии появилась в Сети. Пользователи уточнили, что водитель Audi сбил мальчика в районе пешеходного перехода, расположенного напротив первого корпуса школы № 77.
«Мальчик живой, но сильно повредил ногу. Некоторые водители вышли помочь», - рассказала очевидица.
В обстоятельствах случившегося предстоит разобраться сотрудникам ГАИ.
12 мая в Кузнецке мужчина на «Ладе-Калине» сбил девочку 2010 года рождения на улице Калинина. Несовершеннолетнюю госпитализировали с травмами.
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