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Из жизни

Синоптики предупредили пензенцев об усилении ветра 20 января

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В Пензенской области в ночь на понедельник, 20 января, местами ожидается небольшой снег. Термометр покажет -1…-6 градусов, сообщили в Приволжском УГМС.

Утром прогнозируется снегопад, около -2 градусов. Днем синоптики обещают облачную погоду и небольшой мокрый снег с дождем. Температура воздуха составит +2…-3 градуса.

Прогнозируется усиление северо-западного ветра, местами его порывы достигнут 15-18 м/с.

20 января в народном календаре Иван Бражник. В древности примечали: снег в этот день предвещал обычное лето, без аномальных температур.

Ранее синоптики рассказали, что в Пензенской области сохраняется влияние атмосферных фронтов атлантических циклонов. Они принесут в регион осадки смешанного типа. Ветер усилится.

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