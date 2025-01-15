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Из жизни

Вступило в силу решение о выплате 250 тыс. упавшему в люк пензенцу

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В Пензе управление градостроительства и архитектуры не смогло добиться отмены компенсации 36-летнему жителю областного центра за травмы, полученные на улице Рябова.

ЧП случилось вечером 28 апреля 2023 года. Мужчина возвращался домой по проезжей части, которую в тот момент ремонтировали. Но дорожники не позаботились о безопасности пешеходов, и пензенец упал в люк ливневой канализации, расположенный напротив дома № 4г.

Он получил травмы, которые квалифицировали как вред здоровью средней тяжести, и на протяжении 2 месяцев был нетрудоспособен.

Горожанин подал иск в суд и попросил взыскать с тех, кто не обеспечил безопасность ремонтных работ, компенсацию в 600 000 рублей.

Требования пензенца удовлетворили частично.

«В его пользу с муниципального образования «Город Пенза» в лице Управления градостроительства и архитектуры как с учредителя МКУ «Управление капитального строительства г. Пензы» и главного распорядителя бюджетных средств по муниципальному контракту, взыскано 250 тыс. рублей», - сообщила старший помощник прокурора области Елена Листарова.

Ответчик, ссылаясь на отсутствие своей вины, подал апелляцию. Но суд вышестоящей инстанции признал доводы несостоятельными и оставил решение о компенсации без изменения.

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