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Из жизни

В Никольском районе глухарь в лесной чаще не испугался человека

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В Никольском лесничестве инспектор по охране диких животных во время обхода Казарского охотничьего участка сумел запечатлеть на видеокамеру молодого глухаря.

Кадры появились во вторник, 14 января, в телеграм-канале Министерства лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области. На них видно, что глухарь сидит на снегу, а затем взлетает на ветку небольшой сосны и начинает клевать хвою.

В Пензенской области глухарь считается редким оседлым видом. Он обитает в лесах, предпочитая смешанные массивы с преобладанием сосны. Излюбленные места - бруснично-черничные боры и сосняки-черничники.

Зимой глухари живут стаями и обычно собираются на деревьях. Однако попавшая на запись особь пребывала в одиночестве.

В брачный период самец, токуя, теряет чуткость и бдительность, отсюда и идет название птицы. Этой особенностью глухарей часто пользуются охотники.

«Пернатое, относящееся к семейству фазановых и отряду курообразных, является самым большим представителем своего семейства и одной из самых крупных куриных птиц», - рассказали в минлесхозе.

Глухари редко попадаются на глаза людям. Тем не менее иногда такое происходит. Почти год назад, в феврале 2024-го, птицу удалось запечатлеть в Никольском лесхозе во время учета численности животных. А в сентябре в селе Альмяшевка Сосновоборского района молодой глухарь приземлился на крышу дома, а затем спустился на землю и начал клевать камешки.

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Источник — видео областного минлесхоза
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