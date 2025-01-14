В Никольском районе глухарь в лесной чаще не испугался человека

14.01.2025 | 14:14

В Никольском лесничестве инспектор по охране диких животных во время обхода Казарского охотничьего участка сумел запечатлеть на видеокамеру молодого глухаря.

Кадры появились во вторник, 14 января, в телеграм-канале Министерства лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области. На них видно, что глухарь сидит на снегу, а затем взлетает на ветку небольшой сосны и начинает клевать хвою.

В Пензенской области глухарь считается редким оседлым видом. Он обитает в лесах, предпочитая смешанные массивы с преобладанием сосны. Излюбленные места - бруснично-черничные боры и сосняки-черничники.

Зимой глухари живут стаями и обычно собираются на деревьях. Однако попавшая на запись особь пребывала в одиночестве.

В брачный период самец, токуя, теряет чуткость и бдительность, отсюда и идет название птицы. Этой особенностью глухарей часто пользуются охотники.

«Пернатое, относящееся к семейству фазановых и отряду курообразных, является самым большим представителем своего семейства и одной из самых крупных куриных птиц», - рассказали в минлесхозе.

Глухари редко попадаются на глаза людям. Тем не менее иногда такое происходит. Почти год назад, в феврале 2024-го, птицу удалось запечатлеть в Никольском лесхозе во время учета численности животных. А в сентябре в селе Альмяшевка Сосновоборского района молодой глухарь приземлился на крышу дома, а затем спустился на землю и начал клевать камешки.