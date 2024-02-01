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Из жизни

Инспектор Никольского лесхоза снял на камеру редкую птицу

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В Никольском лесхозе инспектор Сурского охотничьего участка, проводивший зимний маршрутный учет численности животных, сумел снять на камеру глухаря.

На кадрах запечатлена крупная птица темной окраски с ярко-красными бровями. Распустив веером хвост, глухарь неторопливо бродит по снегу, не обращая внимания ни на человека, ни на шум работающего двигателя снегохода, а потом с шумом поднимается в воздух и улетает.

«Петух! В пятнадцати метрах от меня ходит... Улетел», - слышен голос инспектора за кадром.

Глухарь - птица из семейства фазановых, отряда курообразных. В Пензенской области это редкий оседлый вид. Глухарь - типичный лесной обитатель, отдающий предпочтение смешанным лесам с преобладанием сосны. Излюбленные места его обитания - бруснично-черничные боры и сосняки-черничники.

«В зимний период глухари живут стаями и в основном собираются на ветвях деревьев», - рассказали в пресс-службе Министерства лесного, охотничьего хозяйства Пензенской области.

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