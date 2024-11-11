Пензенцев не останавливает забор на дорожке у Спасского собора

11.11.2024 | 19:01

После того как в начале октября перегородили забором пешеходную дорожку у Спасского собора, которая вела к спуску на улицу Московскую, народ вытоптал новую - по газону.

С момента не понятой горожанами инициативы администрации прошло больше месяца. Перегородили единственный спуск, не ограниченный лестничными маршами. Пешеходы в целом лишились удобства, а мамы с колясками - возможности без проблем выйти на Московскую (им теперь приходится делать крюк и идти по проезжей части вдоль епархии).

Вызывает вопросы и эстетическая сторона - несколько секций забора смотрятся неуместно.

Представитель управления ЖКХ пояснял: ограждение установили, чтобы обезопасить людей. «От жителей города неоднократно поступали обращения по вопросу необходимости обеспечения безопасности для пешеходов на данном участке пешеходной зоны в связи с движением велосипедов, самокатов и других средств индивидуальной мобильности. В целях исключения наездов на пешеходов было принято решение об ограничении прохода на данной территории», - сообщил он.

Речь идет об узкой дорожке с неровной поверхностью, вымощенной камнем.

Пензенцы не отказались от привычного пути. Поток людей ежедневно доходит до забора по дорожке, а затем огибает преграду по уже протоптанной тропе. Чтобы минимизировать хождение по грязи, многие используют бетонное ограждение клумбы.