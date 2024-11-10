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Из жизни

В Пензенской области 11 ноября станет теплым днем

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В Пензенской области, по прогнозу Приволжского УГМС, в ночь на понедельник, 11 ноября, местами ожидается небольшой мокрый снег с дождем. Температура воздуха опустится до -3…+2 градусов.

Утром будет пасмурно. Термометр покажет около +1…+2 градусов, которые будут ощущаться как -2.

Днем ожидается облачная с прояснениями погода. В некоторых районах пройдет небольшой снег с дождем. Ветер будет дуть с северо-запада, порывы достигнут 7-12 м/с. Воздух прогреется до 0…+5.

Ранее синоптики предупреждали, что Пензенская область окажется на границе противоборства циклона и антициклона, поэтому следует ожидать усиления ветра и небольших осадков смешанного типа. Температура воздуха останется выше климатической нормы на 1-2 градуса.

11 ноября в народном календаре - Овчарный праздник. В этот день погоду пытались предсказать по поведению птиц: благоприятную предвещали активно воркующие днем голуби.

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