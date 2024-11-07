На пересечении Герцена и Жемчужной появится пешеходный переход

07.11.2024 | 17:40

В Пензе планируют сделать пешеходный переход на пересечении улиц Герцена и Жемчужной. Сейчас местные жители пересекают проезжую часть на свой страх и риск.

«Убедительная просьба нанести разметку пешеходного перехода на перекрестке Жемчужной и Герцена около «Шаурмы». Страшно переходить дорогу взрослым, очень страшно за детей! Надеемся, не оставите нашу просьбу без внимания!» - написала на странице губернатора в соцсети «ВКонтакте» пензячка Олеся И.

На обращение ответил представитель управления ЖКХ города.

«В 2025 году на пересечении улицы Герцена и улицы Жемчужной запланировано выполнить работы по обустройству пешеходного перехода», - сообщил он.

Ранее в администрации Пензы ответили, планируется ли установка светофора на улице Кирова - около остановки «Детская библиотека» и Свято-Троицкого женского монастыря. Там сбили 2 пожилых женщин, обе скончались в больнице от полученных травм. В мэрии пояснили, что в этом году регулировщик не появится.