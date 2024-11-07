В мэрию не поступали сигналы об опасности перехода на ул. Кирова

07.11.2024 | 11:55

В 2024 году светофор на улице Кирова в Пензе, около остановки «Детская библиотека» и Свято-Троицкого женского монастыря, не появится. Это констатировал замглавы городской администрации Ильдар Усманов.

Редакция сетевого издания «ПензаИнформ направляла в мэрию обращение одного из читателей. Содержание было таким: «На переходе на улице Кирова сбили двух старушек, было рано утром очень темно. Они шли на службу в монастырь. Страшно, но надо понимать: будь там регулируемый светофор, то и проблемы не было бы! Почему не установят регулируемый светофор?»

В четверг, 7 ноября, из администрации поступил ответ, в котором говорится, что в текущем году введение светофорного регулирования на рассматриваемом участке не запланировано.

Ильдар Усманов, подписавший бумагу, пояснил, что из отдела по расследованию ДТП СУ УМВД РФ по Пензенской области не поступала информация «в части недостающих технических средств» на этом переходе, что являлось бы причиной аварий.

ДТП могут случаться из-за превышения водителями скоростного режима, их алкогольного опьянения, технической неисправности машины, неудовлетворительного состояния дорожного покрытия, неправильного поведения пешеходов на дороге, плохих погодных условий и прочего, перечисляется в ответе.

На октябрьской сессии гордумы, когда поднимался вопрос об установке светофора, Ильдар Усманов заявил, что данный вопрос после случившегося смертельного ДТП рассматривается. Он уточнил: это единственный нерегулируемый переход на улице Кирова.

«Будем думать и планировать на следующий год. В случае наличия финансирования обязательно поставим там светофор», - пояснил он тогда.