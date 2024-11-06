В центре города обнаружили еще один установленный по ошибке знак

06.11.2024 | 13:01

Пензенцы обратили внимание на неподходящий знак, установленный на недавно открытой дороге между улицами Плеханова и Гладкова - возле строящегося цирка.

Со знаком «Парковка» там размещена табличка, уточняющая способ постановки машины. Вместо единственно возможного расположения автомобилей параллельно тротуару она показывает, что их нужно ставить перпендикулярно.

Впрочем, водители на провокацию не поддались и паркуют машины, руководствуясь здравым смыслом.

«Что-то табличка разметке не соответствует», - обратили внимание читатели телеграм-канала PenzaInform.

«Другой не было», - шутят пензенцы.

«Ошиблись. Последнее время со знаками что-то совсем не получается», - отметил один из горожан, имея в виду недавний случай с установленным по ошибке знаком на перекрестке улиц Кирова и Карла Маркса.