В Пензе вандалы испортили новые лавочки у строящегося цирка

05.11.2024 | 18:32

В Пензе открыли движение по дороге между улицами Гладкова и Плеханова. Благоустройство участка возле строящегося цирка шло с февраля этого года.

Во вторник, 5 ноября, на объекте побывал врио главы города Олег Денисов. Он напомнил, что раньше здесь стояли расселенные дома барачного типа, участок был замусорен.

«Сейчас территорию расчистили. Под землю убрали все коммуникации, построили дорогу и тротуар, выполнили озеленение, установили лавочки и урны, решили вопрос с парковкой для автомобилей», - перечислил чиновник.

За порядком теперь следят специалисты МУП «Пензавтодор». Однако вандалы уже отметились: на лавочках появились надписи. Для профилактики правонарушений здесь планируется установить камеры видеонаблюдения.

В пресс-службе администрации Пензы напомнили, что протяженность новой дороги - 176,7 метра, ширина каждой из двух полосы - 3,5 метра, тротуара - 2 метра.

«Подрядчик переустроил теплотрассу, сети электро- и газоснабжения. По проекту предусмотрены ливневая канализация, наружное освещение. Кроме того, были подготовлены участки для будущего газона и высажены крупномеры ели», - пояснили в мэрии.