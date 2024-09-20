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Из жизни

В Пензе трое осужденных из колонии строгого режима создали семьи

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В исправительной колонии строгого режима, которая располагается на улице Пушанина в Пензе, состоялось несколько церемоний бракосочетания.

«Связать свою жизнь узами брака решили трое осужденных и их возлюбленные. В места лишения свободы были приглашены сотрудники загса», - сообщили в пресс-службе областного УФСИН России.

По завершении церемоний молодым супругам выдали свидетельства о заключении брака.

В Пензе трое осужденных из колонии строгого режима создали семьи

В администрации колонии № 5 отметили, что создание семьи, как правило, положительно сказывается на поведении осужденных.

«Впоследствии они меньше нарушают правила внутреннего распорядка, стремятся соблюдать все законные требования, ведь если осужденный работает, выполняет все требования и не нарушает порядок отбывания наказания, его могут представить на условно-досрочное освобождение», - пояснили в УФСИН.

Ранее в колонии № 5 37-летний мужчина, отбывающий наказание за наркопреступление, предложил сотруднику учреждения за вознаграждение сделать ему послабление в режиме и оказывать общее покровительство. Однако работник колонии сообщил руководству о попытке подкупа.

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