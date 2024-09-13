В Пензе сотрудника колонии поощрят за отказ от взятки

13.09.2024 | 10:21

В пензенской исправительной колонии № 5 37-летний мужчина, отбывающий наказание за наркопреступление, предложил сотруднику учреждения за вознаграждение сделать ему послабление режимных требований и оказывать общее покровительство.

Однако работник колонии сообщил руководству о том, что ему пытаются дать взятку. Информация поступила в отдел собственной безопасности УФСИН России по Пензенской области. Вместе с оперативниками регионального управления ФСБ сотрудники разработали план действий.

«Осужденный связался с супругой, попросил ее приобрести сотовый телефон и передать сотруднику исправительного учреждения. Женщина приобрела смартфон стоимостью более 46 тысяч рублей и 5 сентября попыталась передать его в качестве взятки. Незаконные действия были пресечены правоохранителями», - рассказала старший помощник руководителя СУ СКР по Пензенской области Татьяна Махницкая.

Следователь изъял гаджет как предмет взятки. На осужденного и его жену возбуждены уголовные дела. Ему инкриминируется покушение на дачу взятки должностному лицу через посредника, ей - покушение на посредничество во взяточничестве.

«Сотрудник поставил интересы службы выше незаконного обогащения. Благодаря его бдительности и честности удалось предотвратить попытку дачи взятки. Руководством регионального управления принято решение о его поощрении», - сообщили в пресс-службе УФСИН по Пензенской области.