Сетевое издание|18+|Пятница|9 авг 2024|13:37
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Авторизация

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+23oC
+24oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+24oC
+25oC
Завтра | Облачно |
 

Из жизни

В Пензе два десятка декоративных крыс оказались на улице

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru


Необычное видео снял житель Пензы: в микрорайоне Терновка по камере теплотрассы снуют около двух десятков крыс. Но не обычных серых пасюков, стремящихся скрыться при виде человека. Эти зверьки некрупные, изящные, большинство из них имеет серо-белую расцветку, есть также черные и белые экземпляры.

Таких крыс держат в вивариях и зооуголках, у многих пензенцев они являются домашними любимцами. Здесь же зверьки жадно кормятся из мисок, в которые, по-видимому, сердобольные жильцы кладут корм для бродячих кошек и собак. Крысы совершенно не боятся приблизившегося к ним человека.

Теплокамера расположена рядом с многоэтажным домом № 8 на улице Терешковой. Рядом - детский сад № 151 и школа № 59. Также недалеко расположена игровая площадка.

«Надо что-то предпринять» - такими словами автор сопроводил видео, выложенное в Сеть.

Большинство комментаторов, обсуждая запись, отметили, что крысы не дикие. Один из них предположил, что кто-то выпустил потомство домашней крысы, которое размножилось. Еще одна версия - зверьков выбросили из зоомагазина.

«Зачем крыс на улицу выпустили?», «Как много, да и разных цветов», «Кошки и мышки едят с одной миски», «Это же декоративные крыски, видно же, вон какие миленькие», «Милотааа! Не трогайте их», - высказались пользователи.

▶▶ Обсудить новость можно- здесь ◀◀

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Источник — видео «Типичная Пенза»
0
0
0
 




 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2024

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Реестровая запись ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте