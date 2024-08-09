В Пензе два десятка декоративных крыс оказались на улице

09.08.2024 | 12:34

Необычное видео снял житель Пензы: в микрорайоне Терновка по камере теплотрассы снуют около двух десятков крыс. Но не обычных серых пасюков, стремящихся скрыться при виде человека. Эти зверьки некрупные, изящные, большинство из них имеет серо-белую расцветку, есть также черные и белые экземпляры.

Таких крыс держат в вивариях и зооуголках, у многих пензенцев они являются домашними любимцами. Здесь же зверьки жадно кормятся из мисок, в которые, по-видимому, сердобольные жильцы кладут корм для бродячих кошек и собак. Крысы совершенно не боятся приблизившегося к ним человека.

Теплокамера расположена рядом с многоэтажным домом № 8 на улице Терешковой. Рядом - детский сад № 151 и школа № 59. Также недалеко расположена игровая площадка.

«Надо что-то предпринять» - такими словами автор сопроводил видео, выложенное в Сеть.

Большинство комментаторов, обсуждая запись, отметили, что крысы не дикие. Один из них предположил, что кто-то выпустил потомство домашней крысы, которое размножилось. Еще одна версия - зверьков выбросили из зоомагазина.

«Зачем крыс на улицу выпустили?», «Как много, да и разных цветов», «Кошки и мышки едят с одной миски», «Это же декоративные крыски, видно же, вон какие миленькие», «Милотааа! Не трогайте их», - высказались пользователи.