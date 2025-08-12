В Пензе девушка-подросток решила напугать посетителей общепита

12.08.2025 | 21:21

В Пензе девушка-подросток решила напугать посетителей и персонал ресторана быстрого питания «Вкусно - и точка» в Ближнем Арбекове.

Группа наблюдавших за ней парней записала выходку на камеру. Видео появилось в Сети вечером во вторник, 12 августа.

Девушка вошла внутрь с предметом, похожим на игрушечный пистолет, остановилась возле дверей, подняла руку вверх и нажала на «курок», имитируя процесс выстрела.

После этого она сразу же покинула ресторан.

Судя по реакции посетителей общепита, никто из них напугаться не успел.