В Пензе студенту помогли получить комнату в общежитии

12.08.2025 | 20:19

В Пензе 17-летний подросток-сирота не мог получить комнату в общежитии вуза. Его приемная мать пожаловалась на ситуацию детскому омбудсмену Елене Столяровой.

Женщина рассказала, что воспитывает мальчика с его 3 лет, но зарегистрирован ребенок был не у нее в районе, а в Пензе, в квартире своих умерших родителей.

Подросток никогда не жил там, а с годами помещения и вовсе пришли в упадок и стали непригодны для переселения.

Из-за наличия жилья новоиспеченному студенту и отказали в предоставлении общежития.

«После направления обращения уполномоченного по правам ребенка руководству университета вопрос решен положительно. Благодарю руководство вуза за внимательное отношение к рассмотрению заявления ребенка-сироты», - сообщила Елена Столярова.